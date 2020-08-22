Навального перевезли в Берлин — его будут лечить специалисты клиники Charite

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Самолет с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным на борту прибыл в Германию.

Самолет Bombardier Challenger 604 одной из немецких чартерных авиакомпаний вылетел из Омска и благополучно приземлился в берлинском аэропорту Тегель. Вместе с Навальным в Германию прибыла его супруга Юлия (он будет проходить лечение в клинике Charite), пишет DW.

Решение о транспортировке Навального было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение.

Как сообщалось ранее, политику стало очень плохо во время полета из Новосибирска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку. «Скорая» доставила политика в больницу без сознания.
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Тэги: Германия отравление Персона: Алексей Навальный

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