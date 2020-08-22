Ходорковский: Навального отравили, чтобы отвлечь внимание от зачистки, которая происходит в Минске

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Бывший политзаключенный и глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский считает, что российские спецслужбы специально отравили оппозиционного политика Анатолия Навального.

«В данном случае я убежден, что речь шла о проблеме отвлечения внимания от зачистки, которая сейчас происходит в Минске, в Белоруссии в целом», — сказал бизнесмен в эфире «Эха Москвы».

Он уверен, что для Владимира Путина падение режима Александра Лукашенко — «ситуация абсолютно неприемлемая», даже несмотря на «всю ту ненависть, которую, по всей видимости, он к Лукашенко испытывает».

«Одновременно жесткая, кровавая расправа с протестующими тоже Путину в плюс не пойдет. То есть от этого будет если не большая, то такая же проблема», — заявил Ходорковский.

По его мнению, «отвлечение медийного российского рынка, российских редакций западных СМИ от событий Белоруссии сильным событием, произошедшим в России — покушением на Алексея Навального, естественно, создает для этой зачистки такое немножко мертвое информационное пространство. И мы можем с вами обратить внимание, глядя на ситуацию ретроспективно, что, в общем, это обычная практика для наших властей. Я не говорю, что практика через покушение, но, во всяком случае, практика через отвлечение внимания».

Как сообщалось ранее, политику стало очень плохо во время полета из Новосибирска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку. «Скорая» доставила политика в больницу без сознания. Сегодня он был перевезен из Омска в Берлин.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста отравление Персона: Михаил Ходорковский Алексей Навальный

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