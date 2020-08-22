«Принять самые жесткие меры». Лукашенко приказал защитить страну

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Посещая сегодня военный полигон под Гродно, Александр Лукашенко приказал принять самые жесткие меры по защите страны.

Фото president.gov.by

По его словам, «все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране».

Как передает пресс-служба Лукашенко, он заявил, что «оригинальность и особенность» белорусской ситуации заключается в том, что «подключен внешний фактор, что бывает не всегда».

«Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — сказал он.

Лукашенко поручил главе Минобороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия для защиты «прежде всего западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно»: «С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста цветные революции Персона: Александр Лукашенко Город: Гродно

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