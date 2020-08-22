Лукашенко считает, что НАТО поддерживает Тихановскую

/ Выборы
Просмотров: 753

Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул, что Светлану Тихановскую (хоть он и не назвал ее имя) поддерживает Запад и НАТО.

В ходе своей поездки в Гродненскую область Лукашенко, как передает его пресс-служба, заявил, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента» [таким президентом многие называют Светлану Тихановскую], делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам», — рассказал он.

Лукашенко считает, что западные страны всё делают для того, что «затащить» в Беларусь «якобы нового президента». «Он [альтернативный президент] обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил он.

Кроме этого, считает Лукашенко, одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ы-2020 акции протеста Беларусь-НАТО Персона: Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Узники Окрестина. Шокирующие истории

Узники Окрестина. Шокирующие истории

Операция «Зимний партизан». Британские морпехи под Витебском раздразнили Москву

Операция «Зимний партизан». Британские морпехи под Витебском раздразнили Москву