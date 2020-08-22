IGDA: если ничего не изменится, будем рекомендовать всем IT-компаниям избегать работы с Беларусью

/ Техно
Просмотров: 1047

Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA) обратилась с открытым обращением к Александру Лукашенко и администрации Парка высоких технологий, в котором заявила протест насилию, жестокости, нарушениям прав человека и фальсификации последних выборов в Беларуси.

IGDA потребовала остановить агрессию режима против мирных протестующих; освободить всех политических заключенных, среди которых есть также разработчики игр и иные специалисты индустрии, ставших объектами пыток и беспрецедентной жестокости со стороны правительственных силовых структур; расследовать все случаи пыток и жестокости.

Ассоциация также требует провести новые, честные и прозрачные президентские выборы, подчеркивая, что «такие выборы — это основа демократии, необходимая для развития экономики страны, включая и индустрию компьютерных игр».

IGDA также заявляет о необходимости «расследовать действия администрации Парка высоких технологий и их злоупотребления с целью ограничения прав человека путем давления и угроз компаниям резидентам; расследовать и привлечь виновных в ограничениях доступа к сети интернет, наблюдавшихся в Республике Беларусь в период с 9-го августа».

Ассоциация требует гарантировать, что «доступ к сети интернет никогда не будет снова ограничен, так как это существенно для реализации прав человека и гражданина».

«Людям необходимы честные и прозрачные выборы, чтобы избрать легитимного президента. Режим Лукашенко губителен и не соответствует международным даже базовым стандартам прав человека. Мы поддерживаем свободу выражения и информации, которые необходимы для развития игровой индустрии в Республике Беларусь», — говорится в обращении.

«Если эти условия не будут выполнены, то мы будем вынуждены рекомендовать нашим партнерам, через все доступные нам средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь. Мы организуем помощь всем белорусским компаниям с переездом в другие страны по их выбору. Мы будем рекомендовать всем другим разработчикам и иным IT компаниям избегать инвестиций и сделок с Республикой Беларусь», — указывает Международная ассоциация разработчиков игр.

«Игры разрабатываются в сочетании творчества и технологий. Они не могут разрабатываться, и наша индустрия не может процветать там, где подавляется Свобода», — подчеркивают разработчики.

По состоянию на июль, белорусский Парк высоких технологий объединял 886 компаний, в которых работало около 63 тысяч человек. Значительная часть резидентов ПВТ связана с разработками в игровой индустрии.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: IT акции протеста IGDA

Другие материалы на эту тему:

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Узники Окрестина. Шокирующие истории

Узники Окрестина. Шокирующие истории

«Нечистоплотный цирк». Суд оштрафовал 83-летнего Яна Гриба на 1620 рублей

«Нечистоплотный цирк». Суд оштрафовал 83-летнего Яна Гриба на 1620 рублей