В Беларуси растет число заразившихся и умерших от COVID-19
По официальным данным Минздрава, на 22 августа зарегистрировано 70 285 человек с положительным тестом на COVID-19 (суточный прирост +175).
Как отмечает ведомство, за весь период распространения инфекции в республике умерло 637 человек (+5), которых власти называют «пациентами в с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией».
На сегодня выздоровели и выписаны 68 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.
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