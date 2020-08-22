В Беларуси растет число заразившихся и умерших от COVID-19

/ Общество
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По официальным данным Минздрава, на 22 августа зарегистрировано 70 285 человек с положительным тестом на COVID-19 (суточный прирост +175).

Фото Depositphotos

Как отмечает ведомство, за весь период распространения инфекции в республике умерло 637 человек (+5), которых власти называют «пациентами в с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией».

На сегодня выздоровели и выписаны 68 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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