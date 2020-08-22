Лукашенко привел армию в полную боевую готовность

/ Политика
Просмотров: 1047

Александр Лукашенко признался, что из-за сложившейся ситуации на западных рубежах привел основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебросил войска на это направление.

Фото president.gov.by

Как отмечает его пресс-служба, Лукашенко констатировал, что вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки: «Меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».

Он подчеркнул, что впервые за все время правления пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусская армия Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

ЧП на параде в Минске попало на видео

ЧП на параде в Минске попало на видео

Лукашенко готовится к войне? Парламент отменяет отсрочку от армии

Лукашенко готовится к войне? Парламент отменяет отсрочку от армии

Только один раз. Как будет предоставляться отсрочка от призыва в армию

Только один раз. Как будет предоставляться отсрочка от призыва в армию

Власти рассказали, какие изменения ожидают призывников

Власти рассказали, какие изменения ожидают призывников