Зеленский высказался о ситуации в Беларуси

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Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается кровопролития — ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы там ни было, что бы там ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Неважно какой. Но не дубинками, простите. Спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси», — сказал украинский лидер в интервью телеканалу «Украина 24».

«Очень не хотелось бы, чтобы в целом хоть что-то повлияло на дружественные отношения между действительно похожими братскими народами, украинцами и белорусами, — сказал Зеленский. — У нас очень хорошие отношения, и есть общие семьи. Я, кстати, об этом когда-то говорил, кажется, средствам массовой информации: я всегда горжусь тем, что в компании, которой я руководил 20 лет («Квартал-95». — БелаПАН.), большАя часть из Беларуси. Талантливых специалистов, талантливых людей. Я знаю, сколько людей и в кинематографе, и в IT-бизнесе, и совместные компании украино-белорусские, которые находятся как в Минске, так и в Украине — в Киеве, в Харькове, во Львове, в Днепре».

«Поэтому я бы не хотел, чтобы хоть что-то мешало отношениям между людьми. Самое главное — отношения между народами. Это глубже, это важнее, чем между руководством, властями, потому что все преходяще в нашей жизни», — подчеркнул президент.

Официальный Киев не признал итоги президентских выборов в Беларуси. Зеленский призвал власти и общество к широкому диалогу, «максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия». МИД Украины выступил с заявлением, в котором «констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе».

17 августа Киев отозвал для консультаций посла в Минске Игоря Кизима в связи с передачей белорусскими властями России задержанной 29 июля группы российских граждан, подозреваемых в принадлежности к частной военной компании Вагнера. Украина просила об экстрадиции 28 из 33 задержанных.

19 августа на заседании Совета безопасности Александр Лукашенко предупредил Зеленского и лидеров западных стран об ответственности за «разжигание беспорядков».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Украина акции протеста Персона: Владимир Зеленский

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