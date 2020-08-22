Активиста Павла Юхневича арестовали на 15 суток

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Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, 21 августа был приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале кампании.

«Суд Московского района Минска приговорил сегодня активиста к 15 суткам ареста. Павел Юхневич был арестован вчера после своего резкого выступления на площади Независимости», — говорится в сообщении.

В настоящий момент Юхневич находится в минском ЦИП на Окрестина, сообщили представители кампании.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: административный арест акции протеста Персона: Павел Юхневич

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