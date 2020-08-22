Ходорковский: Путин отправил в Беларусь десант пропагандистов

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По сведениям российского оппозиционера Михаила Ходорковского, Кремль направил в Беларусь десант пропагандистов, который должен существенно изменить имидж республики.

«Он [Путин] отправил пропагандистов, тех людей, которые обычно профилактируют наши массовые мероприятия. Они начали эту работу на территории Белоруссии», —заявил он в эфире «Эха Москвы».

Ходорковский заметил, что «восприятие этой информации на Западе происходит через так называемые русские редакции западных СМИ».

«Мы видим, как это восприятие идет. Конечно, что-то там публикуется из белорусских источников. Но в основном обрабатывают в основном русские редакции, потому что специалисты по территории бывшего Советского Союза в основном находились в Москве», — резюмировал бывший глава нефтяной компании «ЮКОС».

Ранее он сделал предположение, что российские спецслужбы специально отравили оппозиционного политика Анатолия Навального, чтобы отвлечь внимание в медиа сферы от акций протеста в Беларуси.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Россия пропаганда акции протеста Персона: Михаил Ходорковский

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