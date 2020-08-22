Российские и украинские общественные деятели обратились к белорусскому гражданскому обществу и Координационному совету, созданному по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

В обращении говорится, что после 9 августа Беларусь вошла в кульминационный исторический момент, когда судьба многолетней борьбы за свободу и демократию может быть быстро и мирно решена массовыми действиями граждан.

«Для каждого гражданина Республики Беларусь участие в протестных мероприятиях стало вопросом не только борьбы за судьбу белорусского государства, но и собственных чести, достоинства, физического выживания. Чем многочисленнее митинги и протесты, чем больше предприятий, учреждений, организаций Беларуси присоединяется к коллективным протестам, приостанавливает свою деятельность, тем быстрее и с меньшими издержками разрешится политический кризис в стране», — отмечается в обращении.

Подписавшие его приветствуют инициативу Светланы Тихановской по созданию Координационного совета.

«Мы осуждаем творимые белорусской властью репрессии, включая уголовное преследование по политическим мотивам членов Координационного совета. Недопустимо, чтобы авторитарный режим подавлял права граждан, закрепленные международным правом и Конституцией Беларуси, — говорится в обращении. — Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими). Все это ведет к потере территориальной целостности и независимости Беларуси и, в конечном счете, ведет к исчезновению Республики Беларуси с политической карты мира».

«Мы призываем в отношении должностных лиц Беларуси, подозреваемых в пытках и убийствах мирных граждан Беларуси, демократическим странам ввести персональные и иные санкции, а международным органам юстиции — начать уголовное преследование. Мы призываем украинцев и россиян, всех людей доброй воли оказать всемерную солидарную поддержку белорусскому народу в его героической борьбе против тирании и несправедливости, за свободу и демократию», — подчеркивается в обращении.

Подпись под ним поставили российский и украинский юрист, политический деятель Иван Белецкий; министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин; советский диссидент, российский профсоюзный деятель Павел Кудюкин; советский диссидент, писатель, политический эксперт Герман Обухов; российский политолог Андрей Окара; депутат Госдумы РФ в 2007-2016 годах Илья Пономарёв; российский политический эксперт Андрей Пионтковский; украинский дипломат, юрист-международник, политик Вадим Трюхан; российский и украинский юрист, публицист, политический эксперт Юрий Шулипа.