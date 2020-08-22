Лукашенко — священникам: остепенитесь и займитесь своим делом, не идите на поводу у отщепенцев

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В ходе выступления на митинге в Гродно Александр Лукашенко призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в политику.

Фото из архива president.gov.by

«Меня удивляет позиция наших конфессий, — приводит пресс-служба Лукашенко его слова. — Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом».

По его мнению, верующие должны приходить в храмы, чтобы помолиться: «Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда.

Он призвал священников, «не идти на поводу у отщепенцев», потому что позже им «будет стыдно и позорно» за занимаемую сегодня позицию.

Лукашенко также пригрозил, что «государство с безразличием на это смотреть не будет».

Что еще сегодня говорил Лукашенко:

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Тэги: власть-религия свобода совести Персона: Александр Лукашенко Город: Гродно

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