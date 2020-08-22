Лукашенко: большая часть фотографий избитых силовиками людей — постановочные кадры

/ Общество
Просмотров: 1432

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа назвал «постановочными кадрами» большую часть фотографий избитых во время протестов против официальных результатов выборов силовиками людей.

Мероприятия транслировал канал Russia Today в Youtube.

По словам Лукашенко, различные фейки о пострадавших от действий ОМОНа «постоянно наводняют эфир».

«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — заявил он.

Лукашенко высказался также о попытках травли представителей правоохранительных органов. По его словам, доходит до того, что если милиционер приезжает отремонтировать государственную машину, то даже в этом случае имеют место случаи давления.

«Команда из Польши (у нас есть эти телефонные разговоры): давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны», — заявил Лукашенко.

«Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им», — призвал он.

Кроме того, «поступает информация, что здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий».

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: репрессии ОМОН акции протеста Персона: Алексанр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

В ООН заявили о четырех погибших протестующих в Беларуси

В ООН заявили о четырех погибших протестующих в Беларуси

Минчанин, в чью квартиру вломился ОМОН, требует возмещения морального вреда

Минчанин, в чью квартиру вломился ОМОН, требует возмещения морального вреда

Почему избитые на Окрестина боятся жаловаться на ОМОН

Почему избитые на Окрестина боятся жаловаться на ОМОН