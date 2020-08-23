Беларусь попала под влияние фронтальной системы

Утром и днем Беларусь окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с запада Европы.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (кое-где — ливни), местами прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);

Витебск +20..+22°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);

Гомель +26..+28°C (без осадков);

Гродно +23..+25°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);

Могилев +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);

Минск +24..+26°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза).

Из-за неблагоприятных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.