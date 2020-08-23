Беларусь попала под влияние фронтальной системы

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Утром и днем Беларусь окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с запада Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (кое-где — ливни), местами прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);
  • Витебск +20..+22°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);
  • Гомель +26..+28°C (без осадков);
  • Гродно +23..+25°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);
  • Могилев +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +24..+26°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза).

Из-за неблагоприятных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

 

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Тэги: погода грозы

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