Беларусь попала под влияние фронтальной системы
Утром и днем Беларусь окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (кое-где — ливни), местами прогремят грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
- Брест +22..+24°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);
- Витебск +20..+22°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);
- Гомель +26..+28°C (без осадков);
- Гродно +23..+25°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза);
- Могилев +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +24..+26°C (вероятность осадков более 90%, возможна гроза).
Из-за неблагоприятных явлений объявлен желтый уровень опасности.
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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