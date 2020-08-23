«И всё было бы спокойно, без крови». Зеленский дал ценный совет Лукашенко
Украинский президент Владимир Зеленский дал ценный совет Александру Лукашенко.
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«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — отметил президент.
По его словам, на повторные выборы пригласил бы всех международных наблюдателей, кто бы только захотел.
«Сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — дал совет Зеленский.
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