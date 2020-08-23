Пропавший 12 августа в Минске молодой мужчина найден погибшим

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В столичном регионе прекращены поиски 28-летнего Никиты Кривцова о судьбе которого десять дней не было ничего известно.

Напомним, мужчина 12 августа вышел из дома (проживал в Жодино на улице Рокоссовского, 10), направился из Минска на работу в деревне Королев Стан и пропал.

Как сообщает ПСО «Ангел», Никита найден погибшим. Его тело было обнаружено в лесополосе на улице Парниковой. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

 

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Тэги: пропал человек Город: Минск

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