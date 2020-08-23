Лукашенко высказался о бывшем главе Гродненской области

Во время встречи Александра Лукашенко с депутатами Гродненского облсовета, которая прошла накануне, он высказался об уже бывшем руководителе региона Владимире Кравцове.

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Как сообщает пресс-служба Лукашенко, на встрече были отмечены «большие заслуги и многолетняя плодотворная работа на посту губернатора».

Лукашенко подчеркнул, что к нему у него «нет никаких претензий».

Напомним, 22 августа Владимир Караник, занимавший пост министра здравоохранения, был назначен председателем облисполкома.

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