Лукашенко высказался о бывшем главе Гродненской области
Во время встречи Александра Лукашенко с депутатами Гродненского облсовета, которая прошла накануне, он высказался об уже бывшем руководителе региона Владимире Кравцове.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, на встрече были отмечены «большие заслуги и многолетняя плодотворная работа на посту губернатора».
Лукашенко подчеркнул, что к нему у него «нет никаких претензий».
Напомним, 22 августа Владимир Караник, занимавший пост министра здравоохранения, был назначен председателем облисполкома.
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