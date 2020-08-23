Американские полицейские убили темнокожего мужчину при задержании

Шестеро правоохранителей окружили мужчину с ножом и выстрелили в него с близкого расстояния несколько раз. Инцидент произошел в городе Лафайет, штат Луизиана.

Стрельба попала на видео очевидцев, сообщил CNN . На кадрах изображено, как мужчину в белой футболке окружили шестеро полицейских. После этого слышно несколько выстрелов.

#NEW : #Louisiana State Police confirm that the man involved in an officer-involved shooting on Friday has died. He has been identified as 31-year-old Trayford #Pellerin of Lafayette.







A witness posted this video via twitter. Warning, it is graphic.







pic.twitter.com/vTH6Lk9oXD — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) August 22, 2020

По данным полиции, правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, вооруженного ножом. При задержании он попытался сбежать, полицейские применили электрошокеры, но они оказались неэффективными. После того как мужчина с ножом попытался зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу.

Погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.

В конце мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Его смерть вызвала массовые протесты в стране, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией.