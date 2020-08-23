Американские полицейские убили темнокожего мужчину при задержании
Шестеро правоохранителей окружили мужчину с ножом и выстрелили в него с близкого расстояния несколько раз. Инцидент произошел в городе Лафайет, штат Луизиана.
Стрельба попала на видео очевидцев, сообщил
По данным полиции, правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, вооруженного ножом. При задержании он попытался сбежать, полицейские применили электрошокеры, но они оказались неэффективными. После того как мужчина с ножом попытался зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу.
Погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.
В конце мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Его смерть вызвала массовые протесты в стране, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией.