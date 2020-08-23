Азаренко осудила насилие силовиков в отношении задержанных на протестах

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала New York Times текущую ситуацию на своей родине.

«Если честно, все, что происходит, разбивает мне сердце. Потому что не не быть там и не понимать всю ситуацию — очень грустно. Я лишь надеюсь, что все насилие немедленно прекратится, потому что это все разбивает мне сердце. Я не могу говорить об этой ситуации без слез в глазах. Я надеюсь, голоса людей будут услышаны», — считает белорусская теннисистка.

Уже более 300 белорусских спортсменов, тренеров, журналистов и других работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти. Основные пункты письма: проведение новых президентских выборов в соответствии с международными стандартами, освобождение и реабилитация всех политических заключенных, наказание виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций.

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