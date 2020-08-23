В центр Минска двигаются несколько колонн демонстрантов

/ Общество
Просмотров: 2593

Несколько колонн демонстрантов двигаются в настоящее время в центр Минска, где сторонники перемен намереваются провести сегодня очередную акцию против фальсификации выборов и силовых действий властей.

В колонне, которая около полудня направилась в центр Минска от проходной Минского завода колесных тягачей, в настоящее время около 400 демонстрантов. Среди них также работники МЗКТ и Минского моторного завода. По пути к ним присоединяются новые участники.

От проходной Минского тракторного завода около 13 часов на площадь Независимости направилась еще одна колонна демонстрантов — сейчас в ней около 200 человек, в том числе работники МТЗ и шахтеры из Солигорска.

Также в центр столицы двигаются еще минимум две колонны. Их участники собирались возле станций метро «Могилевская» и «Восток».

 

Фото Сергея Сацюка

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция протеста Марш новой Беларуси Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Приходите на Воскресенье Свободы!

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Приходите на Воскресенье Свободы!

Двести тысяч человек на Марше за свободу. Такого Минск еще не видел

Двести тысяч человек на Марше за свободу. Такого Минск еще не видел

В Бресте задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский

В Бресте задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский