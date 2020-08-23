Видеофакт. Многотысячная колонна идет по улице Ленина в центр Минска

/ Общество
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Одна из нескольких колонн противников Лукашенко двигается по улице Ленина к площади Независимости, где проходит очередная акция против фальсификации выборов и силовых действий властей.

На самой площади Независимости уже собрались тысячи минчан.

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция протеста Марш новой Беларуси Город: Минск

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