Видеофакт. Многотысячная колонна идет по улице Ленина в центр Минска
Одна из нескольких колонн противников Лукашенко двигается по улице Ленина к площади Независимости, где проходит очередная акция против фальсификации выборов и силовых действий властей.
На самой площади Независимости уже собрались тысячи минчан.
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