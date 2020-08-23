В Гомеле сторонники Лукашенко обзывали своих оппонентов «фашистами» и «проститутками»

Не менее двух тысяч человек участвует в акции сторонников перемен в Гомеле.

Первоначально в областном центре женщины планировали провести акцию солидарности с пострадавшими от действий силовиков. Местом их сбора стала площадка у костела. Но собравшихся там женщин вытеснила милиция и сторонники власти с красно-зелеными флагами.

Колонна сторонников Лукашенко проследовала за оппонентами власти по улице Советской, выкрикивая в их адрес «фашисты», «продажные», «проститутки» и провоцируя их на конфликты.

В итоге сторонникам перемен удалось собраться на площадке у драматического театра, так как площадь Ленина занята выставкой комбайнов и разной техники, а площадка у цирка, где обычно проходят митинги, — батутами и выставкой картин. Площадь Восстания власти заняли ярмаркой.