Тысячи противников Лукашенко собрались на площади Независимости и их число увеличивается

/ Общество
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Несмотря на предупреждения и противодействие милиции, поток демонстрантов к площади Независимости не уменьшается.

Участники акции «Марш новой Беларуси» идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Уходи!», «Верым, можам, пераможам!», «Не забудем, не простим!», «Лукашенко — в автозак!», «Трибунал!», «Забастовка!», «Пока мы едины, мы непобедимы!».

 

 

Из установленных на площади репродукторов, откуда звучали предупреждения о незаконности акции, сейчас звучат советские песни.

В 15:30 демонстранты провели минуту молчания. В 16 час запланировано шествие к гостинице «Планета».

Тем временем территория вокруг стелы «Минск — город-герой», где неделю назад состоялся беспрецедентно крупный митинг сторонников перемен (более 200 тысяч человек), обнесена ключей проволокой.

Минобороны распространило обращение, в котором предупредило, что армия берет под защиту мемориалы от участников акций с «флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства». «Мы этого допустить не можем. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту. Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах, вы будете иметь дело не с милицией, а с армией», — говорится в обращении Минобороны.

 

Фото Сергея Сацюка

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция протеста Марш новой Беларуси Город: Минск

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