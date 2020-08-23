Пятый день подряд в Беларуси фиксируется прирост новых случаев COVID-19, еще пять человек умерло

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 70.468 (+183 за последние сутки), скончалось 642 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения.

Пятый день подряд количество новых случаев инфицирования растет — днем ранее их было зафиксировано 175, до этого — 160 и 149.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 68 839 пациентов (262 за последние сутки). Таким образом, излечилось 97,7% заболевших.

Проведено 1 474 075 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 8520.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.