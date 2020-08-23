Участники акции на площади Независимости провели минуту молчания

Собравшиеся на площади Независимости в Минске участники акции «Марш новой Беларуси» провели символическую минуту молчания, отдав дань памяти погибшим участникам мирных протестов и выразив солидарность с теми, кто подвергся насилию со стороны силовиков.

Помолчав несколько секунд, демонстранты начали скандировать «Уходи!». Со своей стороны сотрудники милиции вновь начали предупреждать о незаконности сегодняшнего мероприятия.

Собравшиеся на площади общаются другом с другом, периодически кто-то выходит к установленному микрофону и высказывается по поводу ситуации в стране.

Возле Красного костела дежурит красный крест и работает пункт выдачи воды, сообщает БелаПАН .

Часть демонстрантов направилась с площади Независимости к гостинице «Планета» на проспекте Победителей. Там должен пройти митинг.

Фото Сергея Сацюка