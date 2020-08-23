Участники марша ушли от Дворца независимости

Участники «Марша новой Беларуси» ушли от Дворца Независимости после выступления музыкантов.

Какое-то время несколько тысяч человек стояли напротив силовиков и военной техники. Они скандировали «Уходи!» и «Уволен!». Затем между протестующими и цепью силовиков стали музыканты с гитарами. Они спели «Тры чарапахi» — популярную песню группы N.R.M. і Лявона Вольского, им подпевали демонстранты.

Затем люди развернулись обратно к стеле «Минск — город-герой».

Как сообщает «Пул Первого», Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости на вертолете в сопровождении автоматчиков. В руках у Лукашенко также был автомат Калашникова, но без рожка.