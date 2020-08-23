Игроки «Крумкачоў» вышли на матч в футболках с надписью «Мы з народам»
Полная надпись на футболках «воронов» — «Мы з народам. Футбол для гледачоў».
Матч Первой лиги «Крумкачоў» со светлогорским «Химиком» проходит в Минске вечером 23 августа в день массового митинга оппозиции.
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