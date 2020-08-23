Больные коронавирусом становятся заразными раньше, чем считалось

Швейцарские ученые пришли к выводу, что инфицированные коронавирусом люди, которые еще не имеют никаких симптомов COVID-19, могут передавать вирус за пять-шесть дней до начала болезни.

До сих пор считалось, что инфицированные коронавирусом люди становятся заразными за один-два дня до того, как у них начнут проявляться первые симптомы заболевания. Такая же оценка, в частности, содержится и в информации о COVID-19 на сайте немецкого Института Роберта Коха (RKI). Вполне вероятно, что эти сроки теперь придется пересмотреть, передает ТСН .

Ученые Федеральной высшей технической школы Цюриха (ETH) в Швейцарии еще в начале августа обнародовали в медицинском журнале Swiss Medical Weekly собственное исследование, заключением которого является то, что инфицированные коронавирусом люди начинают представлять опасность для людей вокруг гораздо раньше.

Ранее единственное такого рода исследование было проведено учеными Университета Гонконга в апреле этого года. Тогда ученые установили, что заразными больные COVID-19 начинали становиться за один-два дня до появления первых симптомов, и наибольший риск заразить других был незадолго до начала болезни.

Однако, согласно выводам исследования швейцарских ученых, инфицированные могут передавать вирус за пять-шесть дней до начала болезни.