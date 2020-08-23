Видеофакт. Лукашенко вышел за оцепление силовиков после ухода протестующих

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Официальный глава государства вышел к силовикам на проезжую часть проспекта Победителей, когда там не было ни одного оппозиционера.

По сообщению телеграм-канала «Пул первого», Александр Лукашенко сказал присутствующим «Спасибо, вы красавцы!». Часть силовиков ответила ему «Мы с вами до конца».

За несколько часов до этого здесь стояли десятки тысяч противников Лукашенко.

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Тэги: водометы ОМОН армия силовики Персона: Александр Лукашенко

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