Видеофакт. Лукашенко вышел за оцепление силовиков после ухода протестующих
Официальный глава государства вышел к силовикам на проезжую часть проспекта Победителей, когда там не было ни одного оппозиционера.
По сообщению телеграм-канала «Пул первого», Александр Лукашенко сказал присутствующим «Спасибо, вы красавцы!». Часть силовиков ответила ему «Мы с вами до конца».
За несколько часов до этого здесь стояли десятки тысяч противников Лукашенко.
Читайте также:
- Видео: Лукашенко прилетел во Дворец независимости с автоматом в руках
- «Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко
- Павел Латушко: мы должны требовать новых выборов
- «Александр Григорьевич, мы требуем, чтоб вы ушли»
Только самые важные новости в наших каналах в