Власть заставила оператора А1 «устроить» проблемы с мобильным интернетом

Проблемы с мобильным интернетом вновь наблюдались в Минске 23 августа, во время массовой акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

Хуже всего ситуация была после того, как демонстранты решили пройти по проспекту Победителей от гостиницы «Планета» до площади Государственного флага мимо нынешней резиденции Лукашенко — Дворца независимости.

Оператор А1 (бывший velcom) сообщил, что «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности» была существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 «на территории некоторых районов г. Минска». «Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», — отмечалось в сообщении.

Впоследствии, через час после завершения акции, предоставление услуги передачи данных было восстановлено в полном объеме.

Не работал мобильный интернет и у клиентов МТС. В частности, он исчез у корреспондента БелаПАН, который работал на значительном удалении от Дворца независимости, в микрорайоне Каменная Горка. Оператор пока никак не объяснил случившееся.

Большие проблемы с мобильным и стационарным интернетом наблюдались в день и в течение двух дней после президентских выборов. МТС, А1 и life, а также «Белтелеком» сообщили, что клиенты получат компенсацию за издержки 9-11 августа.

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