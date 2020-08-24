В чемпионате Беларуси по футболу установилось двоевластие

По итогам 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в турнирной таблице вновь установилось двоевластие.

Фото с сайта newgrodno.by

Вот все результаты:

«Слуцк» — «Динамо» (Мн) — 1:2;

«Ислочь» — «Шахтер» — 4:2;

«Динамо» (Бр) — «Белшина» — 1:2;

«Энергетик-БГУ» — «Смолевичи» — 4:1;

«Городея» — «Рух» — 1:3;

«Славия» — «Витебск» — 1:1;

«Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 1:1;

«Неман» — БАТЭ — 0:2.

Положение команд теперь следующее: