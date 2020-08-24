В чемпионате Беларуси по футболу установилось двоевластие
По итогам 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в турнирной таблице вновь установилось двоевластие.
Вот все результаты:
«Слуцк» — «Динамо» (Мн) — 1:2;
«Ислочь» — «Шахтер» — 4:2;
«Динамо» (Бр) — «Белшина» — 1:2;
«Энергетик-БГУ» — «Смолевичи» — 4:1;
«Городея» — «Рух» — 1:3;
«Славия» — «Витебск» — 1:1;
«Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 1:1;
«Неман» — БАТЭ — 0:2.
Положение команд теперь следующее:
- Шахтер — 43 очка (после 22 матчей);
- БАТЭ — 43 (22);
- Неман — 38 (21);
- Торпедо-БелАЗ — 35 (22);
- Ислочь — 35 (22);
- Энергетик-БГУ — 34 (22);
- Рух — 33 (22);
- Динамо (Мн) — 33 (21);
- Витебск — 30 (22);
- Динамо (Бр) — 29 (20);
- Славия — 24 (20);
- Слуцк — 21 (21);
- Городея — 20 (22);
- Минск — 19 (19);
- Белшина — 19 (22);
- Смолевичи — 14 (20).