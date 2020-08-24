На границе образовались большие очереди

/ Общество
Просмотров: 2220

На европейском направлении белорусской границы вновь образовались большие очереди.

По данным Госпогранкомитета на 08:00 24 августа, выезда в страны Евросоюза ожидают около 700 грузовиков.

Самые длинные очереди как обычно на границе с Литвой — более 520:

  • «Каменный Лог» — более 220;
  • «Привалка» — более 150;
  • «Котловка» — более 80;
  • «Бенякони» — более 70.

Также немало стоит на выезд в Латвию — более 150:

  • «Григоровщина» — более 100;
  • «Урбаны» — более 50.

На этом фоне ситуация на польском направлении практически штиль:

  • «Брузги» — более 20.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: очереди на границе

Другие материалы на эту тему:

Транспортный коллапс на границе продолжается: очереди растут

Транспортный коллапс на границе продолжается: очереди растут

По полочкам. Всё, что нужно знать про очереди на границе

По полочкам. Всё, что нужно знать про очереди на границе

На белорусской границе красный канал стал основным

На белорусской границе красный канал стал основным

«Варшавский мост» наэлектризован — автомобили стоят на границе по несколько часов

«Варшавский мост» наэлектризован — автомобили стоят на границе по несколько часов