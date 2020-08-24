На границе образовались большие очереди
На европейском направлении белорусской границы вновь образовались большие очереди.
По данным Госпогранкомитета на 08:00 24 августа, выезда в страны Евросоюза ожидают около 700 грузовиков.
Самые длинные очереди как обычно на границе с Литвой — более 520:
- «Каменный Лог» — более 220;
- «Привалка» — более 150;
- «Котловка» — более 80;
- «Бенякони» — более 70.
Также немало стоит на выезд в Латвию — более 150:
- «Григоровщина» — более 100;
- «Урбаны» — более 50.
На этом фоне ситуация на польском направлении практически штиль:
- «Брузги» — более 20.