Что происходит с ценами на нефть

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в понедельник, 24 августа.

Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:40, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

Brent — 44,97 доллара за баррель (+0,09%);

WTI — 42,37 доллара за баррель (+0,07%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Отметим, что по итогам минувшей рабочей недели (17-21 августа) белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам.