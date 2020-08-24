Что происходит с ценами на нефть
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в понедельник, 24 августа.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:40, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
- Brent — 44,97 доллара за баррель (+0,09%);
- WTI — 42,37 доллара за баррель (+0,07%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Отметим, что по итогам минувшей рабочей недели (17-21 августа) белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам.
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