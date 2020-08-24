МИД Украины: не слушать мнение общества, а вместо этого прокладывать себе дорогу вперед дубинками — это путь в никуда

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Украинский МИД предпринял еще одну попытку достучаться до разума белорусских коллег.

Минск, 23 августа

Ранее в Киеве рекомендовали Минску во избежание тяжелых последствий провести повторные выборы. На это глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны не нуждаются в «заезженных со всех сторон советах».

В новом послании МИД Украины отмечает, что «для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения».

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», — отметили дипломаты.

Они подчеркнули, сославшись на опыт украинской Революции Достоинства, что «не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе дорогу вперед дубинками — это путь в никуда».

В заключение МИД Украины пожелал Беларуси «достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Украина МИД Украины акции протеста

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