Членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского задержал ОМОН
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны в Минске.
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