Членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского задержал ОМОН

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны в Минске.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Виктора Бабарико, их задержали на проходной Минского тракторного завода бойцы ОМОНа и поместили в автозак.

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