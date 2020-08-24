«Пресечена провокация со стороны Литвы». Белорусская авиация устроила охоту на воздушные шарики

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси 23 августа «пресекли провокацию» со стороны Литвы.

Акция солидарности с белорусами «Путь свободы» / Фото DELFI

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, «23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «благодаря решительным действиям экипажей вертолетов Ми-24» из состава дежурных сил ПВО «полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия».

Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.

23 августа в Литве прошла акция солидарности с белорусами «Путь свободы», в которой приняли участие почти 50 тысяч человек. Они выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью на протяжении 32 км. В этот же день в 1989 году состоялась акция «Балтийский путь» — люди встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина: взявшись за руки, выстроились более миллиона человек. Эта акция Литвы, Латвии и Эстонии стала протестом против советской оккупации трех балтийских государств и призывом восстановить их независимость.

23 августа министр обороны Виктор Хренин в своем видеообращении заявил, что под бело-красно-белыми флагами «фашисты организовывали массовые убийства» в Беларуси и армия берет под защиту от демонстрантов с этими флагами мемориалы Великой Отечественной войны.

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