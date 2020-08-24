Назначен и.о. министра здравоохранения

Исполняющим обязанности министра здравоохранения 24 августа назначен Дмитрий Пиневич, сообщила пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале.

Ранее Пиневич исполнял обязанности первого заместителя министра.

Он является членом исполкома Национального олимпийского комитета и коллегии Высшей аттестационной комиссии.

22 августа во время встречи в Гродно с депутатами областного совета Александр Лукашенко объявил о назначении Владимира Караника, который руководил Минздравом, председателем Гродненского облисполкома.

«Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы», — сказал Лукашенко.

Обращаясь к председателю Совета Республики и уполномоченной президента по Минску Наталье Кочановой, Лукашенко добавил: «Вы за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску».

По его словам, дальнейшая судьба исполняющего обязанности министра здравоохранения будет зависеть только он него самого и «чуть-чуть от Натальи Ивановны» (Кочановой). Он завил, что Кочанова будет поддерживать Пиневича и помогать при необходимости.

Лукашенко отметил работу ведомства во время распространения коронавируса. «Должен признать, что работали неплохо. Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам. Это большой плюс в вашей биографии, это очень большой актив. И у вас, и у Натальи Ивановны, как у уполномоченного по городу Минску», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что коронавирус пока не исчез. «Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то, — констатировал он. — Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит».

«Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что кроме коронавируса нельзя забывать и о других болезнях. «И сердечно-сосудистые, и онкология, и астма никуда не ушли, и многие другие заболевания. Надо это не забывать. А то люди обижаются, как будто у нас сегодня только коронавирус. Коронавирус в общей массе — не лидирующая позиция, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание», — резюмировал он.