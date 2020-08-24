ГУВД подтвердило задержание Дылевского и Ковальковой

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Столичная милиция подтвердила задержание членов президиума Координационного совета для трансфера власти Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила появившуюся информацию. По ее словам, они «задержаны в рамках административного процесса. Сейчас находятся в милиции».

Дылевского и Ковалькову задержали утром 24 августа на проходной Минского тракторного завода сотрудники ОМОН и отвели в автозак.

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Тэги: Координационный совет для трансфера власти задержание Персона: Ольга Ковалькова Сергей Дылевский Наталья Ганусевич Город: Минск

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