«Надо с ними разбираться». Лукашенко пригрозил учителям

В Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. «И те, кто хотят следовать этим принципам, — пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — заявил Александр Лукашенко 24 августа, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко.

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Он потребовал «защитить учителей от всяких нападок». «Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — добавил он.

Лукашенко поручил министру образования и присутствующему на встрече вице-премьеру Игорю Петришенко «очень активно начинать учебный год, чего бы это ни стоило».

«В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем», — сказал он.