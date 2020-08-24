Фотофакт. На месте гибели Александра Тарайковского появился новый народный мемориал

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Накануне неизвестные люди под контролем сотрудников правоохранительных органов ликвидировали народный мемориал, созданный на месте гибели минчанина Александра Тарайковского.

34-летний Тарайковский погиб в ночь на 11 августа во время акций протеста в районе станции метро «Пушкинская». Официальная версия МВД — в руке Тарайковского взорвалось неизвестное устройство, однако опубликованные видео с места трагедии говорят о том, что Тарайковский погиб от огнестрельного ранения.

На месте гибели Тарайковского был создан импровизированный мемориал — минчане несли сюда цветы, зажигали здесь свечи и лампадки. 23 августа этот мемориал был ликвидирован.

Однако сегодня на этом месте появился новый. Его организовала группа девушек в черных одеждах, которые провели флешмоб в память погибших и пострадавших.

 

 

Фото Сергея Сацюка

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: народный мемориал флешмоб Персона: Александр Тарайковский Город: Минск

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