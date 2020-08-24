Стачком «Беларуськалия»: план в этом месяце предприятие не выполнит

По самым оптимистическим прогнозам план ОАО «Беларуськалий» в этом месяце будет выполнен на 70%.

Как сообщил БелаПАН пресс-атташе стачечного комитета предприятия Глеб Сандрос, сейчас 1-е и 2-е рудоуправления предприятия «почти не выдают руду, работают по минимуму», на 5-м и 6-м «некоторые комплексы стоят, некоторые — работают».

«Третий и четвертый рудники работают, — сказал он. — На четвертом, насколько мне известно, вообще на рекорд идут, у третьего — почти полный объем. Может, там и есть люди, которые отказываются рубить, кто-то, может быть, не приходит на работу, но на объеме руды, которая выдается, это не отражается».

«Но если брать в общем и целом, то хорошо, если будет выполнено 70% плана на этот месяц — это самые оптимистические прогнозы, — отметил Сандрос. — В любом случае, план сорван, это, так или иначе, успех. Речь ведь идет еще и том, что страны, которые заключали контракты с «Беларуськалием» будут требовать за это неустойку, грозить штрафными санкциями, это тоже отразится. Тут главное наказать рублем действующую власть».

«В данный момент мы призываем людей, которые хотят нас поддержать, не выдавать руду или работать исключительно по правилам охраны труда и техники безопасности, минимизировать выдачу руды и объема удобрений», — добавил пресс-атташе стачкома.

Как сообщалось ранее, 24 августа в Солигорске был задержан сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун, сейчас он в местном РОВД.

«По имеющейся у нас информации, на всех членов стачкома ОАО «Беларуськалий» будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в «несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении официального телеграм-канала стачкома. — Также из достоверных источников есть информация, что в ближайшее время членов стачкома начнут задерживать и доставлять в РОВД для дальнейших разбирательств. Исходя из текущей ситуации и информации, которой мы владеем, мы обязаны предупредить о возможных задержаниях тех, кто в стачке».

19 августа на митинге в центре Солигорска представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркнули, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

На митинге был обнародован список требований стачкома, в числе которых: признать результаты выборов президента недействительными; привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов; освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными; не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового производства калийных удобрений. Продукция предприятия экспортируется более чем в 120 стран. 100% акций «Беларуськалия» принадлежат Республике Беларусь. По последним официальным данным, на предприятии работает более 16 тысяч человек.