Латушко: Координационный совет не планирует принимать документы, направленные на ухудшение отношений с РФ

Координационный совет (КС) по урегулированию общественно-политического кризиса в стране не планирует принимать какие-либо документы, направленные на ухудшение отношений с Россией.

Как заявил член президиума КС Павел Латушко 24 августа на пресс-конференции в Минске, «мы вчера внимательно изучили комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова».

«У России есть вопросы к формированию Координационного совета, и почему-то искусственно навязывается тезис о том, что совет преследует цели ухудшения отношений с Россией. Сегодня также последовало заявление [пресс-секретаря президента России] Дмитрия Пескова, где он выступил с позицией, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью и теми силами, которые выступают за данное сотрудничество. Но вновь же он подчеркнул, что есть некие документы, которые якобы верстались членами Координационного совета, в которых акцент смещался от взаимодействия с Россией».

«Я хотел бы, отвечая на данное высказывание наших друзей в России, отметить, что Координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией или о том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существуют на сегодня», — подчеркнул Латушко.

По его словам, КС в принципе не рассматривает вопросы внешней политики. «Мы вообще не рассматриваем на Координационном совете вопросы внешней политики. Фактически нас вынуждают реагировать на подобные внешнеполитические заявления», — сказал Латушко.

«Я не знаю, о каких посылах со стороны совета по ухудшению отношений с Россией идет речь. Мы были бы очень признательны нашим российским друзьям, если бы они представили такой документ и источники его получения. Потому что еще раз подчеркиваю: ни один из членов Координационного совета не разрабатывал подобных документов», — подчеркнул Латушко.

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