Латушко вызвали в Следственный комитет на 25 августа

Член Президиума Координационного совета по преодолению политического кризиса Павел Латушко вызван в СК на 10 часов 25 августа, где будет допрошен в качестве свидетеля.

Телеграм-канал бывшего министра культуры, посла в Польше и Франции и директора Купаловского театра уточнил, что вызов связан с уголовным делом, возбужденным по статье 361 УК — «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Латушко примкнул к оппозиции во время августовских протестов. «Сегодня я очень счастливый человек. Горжусь, что я белорус, что наконец наступило утро и больше не наступит ночь. Мы мирные люди и хотим перемен. Мы сражаемся за правду. Мы хотим, чтобы наш голос был посчитан», — сказал он во время митинга 23 августа.