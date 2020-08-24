Жители Литвы, прибывающие в страну из Беларуси, освобождены от обязательной самоизоляции

Граждане Литвы, прибывающие из Беларуси на родину, освобождаются от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Для иностранцев такое требование сохраняется, сообщает Baltic News Service .

В Литве действует норма, согласно которой в отношении граждан стран, где показатель заболеваемости COVID-19 ниже 16 случаев на 100 тыс. населения, правила самоизоляции не применяются. На текущий момент это касается Литвы, Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.

Для граждан, прибывших в Литву из государств, где фиксируется от 16 до 25 случаев на 100 тыс., обязательной является двухнедельная самоизоляция.

Для тех, кто прибывает в Литву из стран, где показатель заболеваемости выше 25 на 100 тыс., требуется не только самоизоляция, но и предоставление отрицательного теста на коронавирус.

По данным Минздрава Литвы, в стране насчитывается 2,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, за все время в стране в результате COVID-19 скончались 85 человек.