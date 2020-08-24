Немецкие врачи обнаружили у Навального признаки отравления

По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику «Шарите», обнаружены признаки отравления.

Клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, говорится в сообщении «Шарите», передает «Немецкая волна» .

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин.