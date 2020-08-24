Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых мерах для нормализации обстановки в стране

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В ходе очередного телефонного разговора 24 августа президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили обсуждение ситуации в Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля. Лукашенко «информировал предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране».

«Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции», — отмечается в релизе.

Иные акценты расставил близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого»: «Обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении... Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина».

23 августа в Минске прошла очередная массовая акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Инцидентов с силовиками не зафиксировано, однако они перекрыли проспект Победителей, чтобы не дать демонстрантам возможность пройти мимо резиденции Лукашенко (Дворец независимости) к площади Государственного флага. Когда протестующие направились обратно в сторону центра, вооруженный Лукашенко прилетел на вертолете с сыном и поблагодарил силовиков за охрану объета. С демонстрантами он пообещал разобраться.

На следующий день были задержаны члены президеиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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