Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет

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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которая является членом президиума Координационного совета, вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет, сообщила пресс-служба Совета.

Алексиевич вызвали в СК 26 августа к 14:00.

Генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела вызывали членов Координационного совета Павла Латушко, Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Алексиевич Александр Конюк

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