Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Бокун оштрафован и отпущен на свободу

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун оштрафован на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном мероприятии и отпущен на свободу, сообщил правозащитный сайт «Весна».

Бокуна задержали днем 24 августа.

19 августа на митинге в центре Солигорска представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркнули, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

На митинге был обнародован список требований стачкома, в числе которых: признать результаты выборов президента недействительными; привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов; освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными; не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке.

На тот момент, по сведениям стачкома, была остановлена работа трех из четырех обогатительных фабрик, но часть рабочих выдавала руду на поверхность из-за давления администрации предприятия.

До сих пор неизвестна судьба задержанных сегодня утром возле Минского тракторного завода членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, которых власти обвиняют в незаконной организации забастовок. В 19:10 на странице Ковальковой в «Фейсбуке» появилось сообщение, что ее вывезли из Партизанского РУВД в неизвестном направлении.

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