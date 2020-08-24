В СК не зарегистрировано ни одного заявления по фактам насилия в местах временного содержания

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На 24 августа в Следственном комитете не зарегистрировано ни одного заявления по фактам насилия в отношении задержанных протестующих в местах временного содержания.

Такая информация размещена в телеграм-канале СК.

Ранее в комитете информировали о том, что от опрошенных в связи с событиями в стране 9-12 августа информации о подобных фактах получено не было. Также, по данным СК, «ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится».

Про пытки и несколько сотен жестоко избитых ведомство не сообщило.
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Тэги: милицейское насилие ОМОН

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