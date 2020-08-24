Израиль продлил ограничения на въезд иностранцев

Въезд в Израиль без обязательного двухнедельного карантина разрешен для граждан Израиля и стран «зеленой» зоны эпидемического риска.

Действие общего запрета на въезд иностранцев в Израиль по распоряжению правительства страны продлено до 1 октября из-за эпидемии коронавируса, сообщило израильское издание Hamodi .

При этом въезд в страну без обязательного двухнедельного карантина разрешен для граждан Израиля и стран «зеленой» зоны эпидемического риска.

Эта зона включает Великобританию, Словению, Новую Зеландию, Грузию, Данию, Австрию, Канаду, Эстонию, Италию, Финляндию, Латвию, Германию, Венгрию, Грецию, Литву, Хорватию, Болгарию, Кипр, Гонконг и Руанду.

Как сообщалось ранее, власти Израиля в очередной раз ввели жесткие карантинные ограничения на фоне скачка заболеваемости коронавирусом COVID-19